Милан потерял очки в матче с двумя незасчитаными голами

Арбитры спасли Сассуоло от поражения.
Сегодня, 15:45       Автор: Андрей Безуглый
Милан / Getty Images
Милан / Getty Images

В воскресенье, 14 декабря, Милан принимал дома Сассуоло в рамках 15-го тура Серии А.

Гости сумели открыть уже на старте поединка. Коне заметил слишком далеко вышедшего Меньяна и красиво перекинул кипера.

Хозяева бросились в атаку, однако Сассуоло защищался грамотно и почти сумел сохранить преимущество, но в одном моменте защитники упустили Бартезаги, который сравнял счет.

Со стартом второго тайма 19-летний защитник оформил дубль, и Милан стал играть от обороны, позволив сопернику владеть мячом. При этом "россонери" умудрились еще дважды забить, но оба гола не были засчитаны.

В иоге под конец матча Сассуоло все же сумел сравнять счет и отобрать у Милана очень важные очки.

Милан - Сассуоло 2:2
Голы: Бартезаги, 34, 47 - Коне, 13, Лорьенте, 77

