Милан проявил интерес к звезде Ливерпуля

"Россонери" ищут замену лидеру.
Сегодня, 13:49       Автор: Антон Федорцив
Алиссон / Getty Images
Алиссон / Getty Images

Голкипер английского Ливерпуля Алиссон заинтересовал Милан. Итальянский гранд изучит идею подписания вратаря, утверждает инсайдер Саша Тавольери в X.

Бразилец стал кандидатом на замену Майку Меньяну. Французский кипер настроен не подписывать новый контракт с "россонери". В январе у него будет возможность вести переговоры с другими клубами.

Алиссон в нынешнем сезоне провел 14 поединков во всех турнирах, в которых пропустил 19 мячей. Ранее он уже выступал в чемпионате Италии. В 2016-2018 гг. бразилец защищал цвета столичной Ромы.

Тем временем нападающий Мохамед Салах получил первые варианты трансфера из Ливерпуля.

