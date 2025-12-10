Костюк и Ястремская выбрали турнир для старта сезона

Украинки вернутся на корт в январе.

Вторая и третья ракетки Украины Марта Костюк и Даяна Ястремская определились с первым турниром в 2026 году. Обе теннисистки сыграют на Brisbane International, сообщает официальный сайт турнира.

Старт соревнований запланирован на 4 января. Brisbane International продлится неделю и будет этапом подготовки к Открытому чемпионату Австралии. В этом году украинки выбыли в первом же раунде турнира.

Наибольшим достижением отечественных спортсменок в Брисбене остается триумф Элины Свитолиной. Она выиграла турнир в 2018 году. В свою очередь в 2019-м Леся Цуренко проиграла финал чешке Каролине Плишковой.

К слову, ранее Свитолина и еще три украинки попали в список участников Australian Open.

