Ливерпуль обыграл Интер и продолжил свою победную серию на Сан-Сиро

Ливерпулю удалось победить Интер в рамках Лиги чемпионов, тем самым "красные" продолжили свою победную серию на стадионе Сан-Сиро.

Победа с минимальным счётом 1:0 стала пятой для Ливерпуля на Сан-Сиро в этом веке.

В активе Ливерпуля три выездные победы над Интером и две — над Миланом:

2025, Интер — Ливерпуль, 0:1;

2024, Милан — Ливерпуль, 1:3;

2022, Интер — Ливерпуль, 0:2;

2021, Милан — Ливерпуль, 1:2;

2008, Интер — Ливерпуль, 0:1.

В следующем матче Лиги чемпионов мерсисайдцы сыграют против Марселя.

