iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Ливерпуль обыграл Интер и продолжил свою победную серию на Сан-Сиро

Сан-Сиро вновь покорился "красным".
Сегодня, 11:38       Автор: Валентина Чорноштан
Ливерпуль / Getty Images
Ливерпуль / Getty Images

Ливерпулю удалось победить Интер в рамках Лиги чемпионов, тем самым "красные" продолжили свою победную серию на стадионе Сан-Сиро.

Победа с минимальным счётом 1:0 стала пятой для Ливерпуля на Сан-Сиро в этом веке.

В активе Ливерпуля три выездные победы над Интером и две — над Миланом:

2025, Интер — Ливерпуль, 0:1;
2024, Милан — Ливерпуль, 1:3;
2022, Интер — Ливерпуль, 0:2;
2021, Милан — Ливерпуль, 1:2;
2008, Интер — Ливерпуль, 0:1.

В следующем матче Лиги чемпионов мерсисайдцы сыграют против Марселя.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Сан Сиро

Статьи по теме

Милан проявил интерес к звезде Ливерпуля Милан проявил интерес к звезде Ливерпуля
Ливерпуль минимально одолел Интер Ливерпуль минимально одолел Интер
Салах получил первые варианты трансфера из Ливерпуля Салах получил первые варианты трансфера из Ливерпуля
Арне Слот - о конфликте с Салахом: "Для меня стало сюрпризом то, что он сказал" Арне Слот - о конфликте с Салахом: "Для меня стало сюрпризом то, что он сказал"

Видео

ТОП-5 моментов НБА: силовой данк Таунса возглавил рейтинг
ТОП-5 моментов НБА: силовой данк Таунса возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: Хаузер и Фийон-Майе победами в гонках преследования закрыли первый этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской гонки преследования в Эстерсунде
просмотров
Футбол сегодня: Реал принимает Ман Сити, а Трубин и Судаков выходят против Наполи, Забарный против Атлетик
просмотров
УПЛ: Эпицентр разгромной победой над Полтавой закрыл 15-й тур
просмотров
Лига чемпионов: Реал примет Манчестер Сити, Атлетик встретится с ПСЖ, Ювентус проэкзаменирует Пафос
просмотров

Последние новости

Биатлон14:29
Германия потеряла двух топ-биатлонисток перед Хохфильценом
НБА14:10
ТОП-5 моментов НБА: силовой данк Таунса возглавил рейтинг
Другие страны14:01
Интер Майами предлагает Суаресу новый контракт
Европа13:49
Милан проявил интерес к звезде Ливерпуля
Украина13:28
Полесье договорилось о трансфере лидера ЧФР
Теннис13:15
Костюк и Ястремская выбрали турнир для старта сезона
Лига Чемпионов12:46
Ямаль побил достижение Мбаппе в матче Лиги чемпионов
НХЛ12:38
Макдэвид покорил новый очковый рубеж
Лига Чемпионов12:14
Лига чемпионов: Реал примет Манчестер Сити, Атлетик встретится с ПСЖ, Ювентус проэкзаменирует Пафос
НБА12:12
Мэджик побеждает Хит благодаря феноменальной игре Бэйна
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK