Команда Усика готовит новые бои. Что известно?

Снова выйдет на ринг в следующем году.

Директор команды чемпиона WBC, WBA и IBF в супертяжёлом весе Александра Усика Сергей Лапин поделился информацией о том, чего ждать от украинского боксера:

Команда работает над этим. Думаю, менеджер Эгис Климас скоро поделится с вами чем-нибудь интересным. Я скажу так: в 2026 году мы снова увидим Усика в ринге. Всему своё время.

Напомним, что последний раз Усик выходил на ринг в июле, когда в реванше нокаутировал Даниэля Дюбуа и в третий раз стал абсолютным чемпионом мира.

