Полузащитник Сити о гостевом матче с Реалом: "Постараемся предстать лучшей версией самих себя"

В среду, 10 декабря, Манчестер Сити сыграет против мадридского Реала.

Полузащитник Сити Бернарду Силва высказался в преддверии гостевого матча Лиги чемпионов:

"Нас ждёт очередная игра, в которой мы постараемся предстать лучшей версией самих себя и добавить три очка в копилку, чтобы попасть в топ-8. Это наша задача.

Мы все понимаем, что игры на этом стадионе особенные. Но я сам к такому привык. Мы каждый год встречаемся с Реалом. Для нас это уже как матчи чемпионата. Игры против Реала всегда служат хорошей проверкой", — цитирует Бернарду сайт УЕФА.

Напомним, матч начнётся в 22:00 по киевскому времени.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!