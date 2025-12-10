iSport.ua
Хоккей

НХЛ: Айлендерс победили Вегас в серии буллитов, Тампа-Бэй разгромила Монреаль

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 09:02       Автор: Валентина Чорноштан
Колорадо Эвеланш / Getty Images
Колорадо Эвеланш / Getty Images

В ночь на среду, 10 декабря, прошел очередной день регулярного сезона НХЛ. В рамках вечера было сыграно десять матчей.

Результаты матчей НХЛ за 10 декабря

Нью-Йорк Айлендерс – Вегас Голден Найтс 5:4 Б (1:2, 2:0, 1:2, 0:0, 1:0)

Монреаль Канадиенс – Тампа-Бэй Лайтнинг 1:6 (0:3, 1:1, 0:2)

Оттава Сенаторз – Нью-Джерси Девилз 3:4 (2:2, 1:1, 0:1)

Питтсбург Пингвинз – Анахайм Дакс 3:4 Б (1:0, 1:2, 1:1, 0:0, 0:1)

Филадельфия Флайерз – Сан-Хосе Шаркс 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)

Каролина Харрикейнз – Коламбус Блю Джекетс 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)

Виннипег Джетс – Даллас Старз 3:4 (0:1, 2:2, 1:1)

Сент-Луис Блюз – Бостон Брюинз 2:5 (1:0, 0:2, 1:3)

Эдмонтон Ойлерз – Баффало Сейбрз 3:4 ОТ (0:1, 0:2, 3:0, 0:1)

Нашвилл Предаторз – Колорадо Эвеланш 4:3 Б (2:2, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

