НХЛ: Айлендерс победили Вегас в серии буллитов, Тампа-Бэй разгромила Монреаль
В ночь на среду, 10 декабря, прошел очередной день регулярного сезона НХЛ. В рамках вечера было сыграно десять матчей.
Результаты матчей НХЛ за 10 декабря
Нью-Йорк Айлендерс – Вегас Голден Найтс 5:4 Б (1:2, 2:0, 1:2, 0:0, 1:0)
Монреаль Канадиенс – Тампа-Бэй Лайтнинг 1:6 (0:3, 1:1, 0:2)
Оттава Сенаторз – Нью-Джерси Девилз 3:4 (2:2, 1:1, 0:1)
Питтсбург Пингвинз – Анахайм Дакс 3:4 Б (1:0, 1:2, 1:1, 0:0, 0:1)
Филадельфия Флайерз – Сан-Хосе Шаркс 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)
Каролина Харрикейнз – Коламбус Блю Джекетс 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)
Виннипег Джетс – Даллас Старз 3:4 (0:1, 2:2, 1:1)
Сент-Луис Блюз – Бостон Брюинз 2:5 (1:0, 0:2, 1:3)
Эдмонтон Ойлерз – Баффало Сейбрз 3:4 ОТ (0:1, 0:2, 3:0, 0:1)
Нашвилл Предаторз – Колорадо Эвеланш 4:3 Б (2:2, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0)
