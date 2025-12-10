iSport.ua
Русский Українська
Баскетбол

Вембаньяма пропустит четвертьфинал Сперс против Лейкерс

Травма лишает Сан-Антонио лидера.
Сегодня, 10:13       Автор: Валентина Чорноштан
Виктор Вембаньяма / Getty Images
Виктор Вембаньяма / Getty Images

Виктор Вембаньяма не примет участие в 1/4 финала Кубка НБА. Об этом сообщает ESPN.

Лидер Сан-Антонио получил растяжение левой икроножной мышцы и отсутствует в составе Сперс с 14 ноября.

Французский баскетболист набирает в среднем 26,2 очка, 12,9 подбора и 4 передачи, а также лидирует в лиге по количеству блок-шотов за игру — 3,6.

Добавим, что матч Сан-Антонио против Лейкерс который он пропустит пройдёт в ночь на 11 декабря.

Результаты первого дня 1/4 финала Кубка НБА.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сан-Антонио Сперс Виктор Вембаньяма

Статьи по теме

Вембаньяма попал в лазарет Сан-Антонио Вембаньяма попал в лазарет Сан-Антонио
Поражение Сан-Антонио от Голден Стэйт стало историческим Поражение Сан-Антонио от Голден Стэйт стало историческим
Новичок Сан-Антонио получил травму и пропустит несколько недель Новичок Сан-Антонио получил травму и пропустит несколько недель
Полузащитник Сити о гостевом матче с Реалом: "Постараемся предстать лучшей версией самих себя" Полузащитник Сити о гостевом матче с Реалом: "Постараемся предстать лучшей версией самих себя"

Видео

НХЛ: Калгари разгромил Баффало, Лос-Анджелес одолел Юту
НХЛ: Калгари разгромил Баффало, Лос-Анджелес одолел Юту

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: Хаузер и Фийон-Майе победами в гонках преследования закрыли первый этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской гонки преследования в Эстерсунде
просмотров
Футбол сегодня: Реал принимает Ман Сити, а Трубин и Судаков выходят против Наполи, Забарный против Атлетик
просмотров
УПЛ: Эпицентр разгромной победой над Полтавой закрыл 15-й тур
просмотров
Лига чемпионов: Аталанта переиграла Челси, Атлетико дожал ПСВ, Тоттенхэм разгромил Славию
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов10:51
Полузащитник Сити о гостевом матче с Реалом: "Постараемся предстать лучшей версией самих себя"
НБА10:13
Вембаньяма пропустит четвертьфинал Сперс против Лейкерс
Теннис09:43
Первая ракетка мира Алькарас удостоен премии Стефана Эдберга
Биатлон09:23
Бывшая биатлонистка Супрун прокомментировала подготовку Украины к Олимпиаде
НХЛ09:02
НХЛ: Айлендерс победили Вегас в серии буллитов, Тампа-Бэй разгромила Монреаль
НБА08:36
Кубок НБА: Торонто уступил Нью-Йорку, Орландо обыграло Майами
Лига Чемпионов08:23
Флик объяснил замену Ямала и подвёл итог победе над Айнтрахтом
Бокс08:00
Уоррен объяснил, почему Усик отказался от боя с Уордли
Европа07:39
Ювентус нацелился сразу на двух футболистов Кальяри
Европа07:12
Футбол сегодня: Реал принимает Ман Сити, а Трубин и Судаков выходят против Наполи, Забарный против Атлетик
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK