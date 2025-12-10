Вембаньяма пропустит четвертьфинал Сперс против Лейкерс

Виктор Вембаньяма не примет участие в 1/4 финала Кубка НБА. Об этом сообщает ESPN.

Лидер Сан-Антонио получил растяжение левой икроножной мышцы и отсутствует в составе Сперс с 14 ноября.

Французский баскетболист набирает в среднем 26,2 очка, 12,9 подбора и 4 передачи, а также лидирует в лиге по количеству блок-шотов за игру — 3,6.

Добавим, что матч Сан-Антонио против Лейкерс который он пропустит пройдёт в ночь на 11 декабря.

Результаты первого дня 1/4 финала Кубка НБА.

