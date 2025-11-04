iSport.ua
Русский Українська
Баскетбол

Новичок Сан-Антонио получил травму и пропустит несколько недель

Второй номер драфта выбыл из-за травмы.
Сегодня, 12:15       Автор: Валентина Чорноштан
Дилан Харпер / Getty Images
Дилан Харпер / Getty Images

Новичок Сан-Антонио Дилан Харпер получил растяжение икроножной мышцы левой ноги.

В матче против Финикса, состоявшемся 3 ноября, игрок получил повреждение. Во второй четверти он покинул игру, а к концу матча ушёл с арены на костылях.

По имеющейся информации, защитник пропустит несколько недель. После обследования МРТ врачи пришли к выводу, что Харпер избежал серьёзной травмы.

Добавим, что в этом сезоне Сан-Антонио повторил рекорд 2019 года.

В этом сезоне второй номер драфта в среднем набирает 14,4 очка, 4 подбора и 3,8 передачи за 23 минуты на площадке.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сан-Антонио Сперс

Статьи по теме

Невероятный старт Сан-Антонио. Сперс выиграли первые пять матчей сезона Невероятный старт Сан-Антонио. Сперс выиграли первые пять матчей сезона
НБА: Милуоки вырвали победу у Голден Стейт, Оклахома и Сан-Антони до сих пор непобедимы НБА: Милуоки вырвали победу у Голден Стейт, Оклахома и Сан-Антони до сих пор непобедимы
Вембаньяма установил уникальный рекорд НБА в матче против Бруклина Вембаньяма установил уникальный рекорд НБА в матче против Бруклина
Михайлюк не спас Юту от поражения в предсезонке НБА Михайлюк не спас Юту от поражения в предсезонке НБА

Видео

Шахтер - Динамо: обзор матча и видео голов
Шахтер - Динамо: обзор матча и видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась лучшей среди украинок, персональный рекорд Алейниковой и взлет Снигур
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сбросил Алькараса с вершины, Сачко сохранил статус первой ракетки Украины
просмотров
Футбол сегодня: ПСЖ сыграет с Баварией, а Ливерпуль отправится на Сантьяго Бернабеу
просмотров
УПЛ: Карпаты обыграли ЛНЗ, Полесье и Металлист 1925 сыграли вничью
просмотров

Последние новости

Европа14:53
После 7 лет перерыва. Уэлбек близок к вызову в сборную Англии
Бокс14:45
Бокс: расписание боев
Европа14:23
Ключевой игрок Ливерпуля может продлить контракт до 2030 года
Бокс14:10
Бой Джейка Пола и Джервонты Дэвиса официально отменен
Украина14:05
Полесье рассматривает усиление полузащитником Кривбасса
Формула 113:42
Пилот Кадиллак: Я верю, что мне еще многое нужно сделать для спорта
Киберспорт13:42
"Не хуже NBA": как проходят буткемпы Favbet Team
Европа13:38
Соперник Динамо в Лиге конференций распрощался с главным тренером
Лига Чемпионов13:15
Хаби Алонсо рассказал, как готовится к встрече с Ливерпулем
Лига Чемпионов13:10
Лига чемпионов: ПСЖ примет Баварию, Ливерпуль встретится с Реалом, матчи Арсенала, Атлетико и Ювентуса
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK