Новичок Сан-Антонио получил травму и пропустит несколько недель
Новичок Сан-Антонио Дилан Харпер получил растяжение икроножной мышцы левой ноги.
В матче против Финикса, состоявшемся 3 ноября, игрок получил повреждение. Во второй четверти он покинул игру, а к концу матча ушёл с арены на костылях.
По имеющейся информации, защитник пропустит несколько недель. После обследования МРТ врачи пришли к выводу, что Харпер избежал серьёзной травмы.
San Antonio Spurs guard Dylan Harper has suffered a left calf strain and is expected to miss multiple weeks, sources tell ESPN. MRI on Monday revealed Harper avoided a significant absence. pic.twitter.com/yzOwfXRxUJ— Shams Charania (@ShamsCharania) November 3, 2025
Добавим, что в этом сезоне Сан-Антонио повторил рекорд 2019 года.
В этом сезоне второй номер драфта в среднем набирает 14,4 очка, 4 подбора и 3,8 передачи за 23 минуты на площадке.
