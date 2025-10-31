iSport.ua
Невероятный старт Сан-Антонио. Сперс выиграли первые пять матчей сезона

Повторили рекорд 2019 года.
Сегодня, 10:23       Автор: Валентина Чорноштан
Сан-Антонио Сперс / Getty Images
Сан-Антонио Сперс / Getty Images

Сан-Антонио оформил лучший старт в истории НБА.

В ночь на 31 октября Сан-Антонио обыграл Майами Хит со счётом 107:101. Эта победа стала для Сперс пятой подряд в пяти матчах.

Это их первая серия из пяти побед с 2019 года.

Ранее Сан-Антонио обыгрывал Торонто 121:103, Бруклин 118:107, Новый Орлеан 120:116 ОТ и Даллас 125:92.

Добавим, что на Западе только две команды идут без поражений - Оклахома 6-0 и Сан-Антонио 5-0.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сан-Антонио Сперс

