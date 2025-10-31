Невероятный старт Сан-Антонио. Сперс выиграли первые пять матчей сезона
Повторили рекорд 2019 года.
Сан-Антонио оформил лучший старт в истории НБА.
В ночь на 31 октября Сан-Антонио обыграл Майами Хит со счётом 107:101. Эта победа стала для Сперс пятой подряд в пяти матчах.
Это их первая серия из пяти побед с 2019 года.
SPURS OFF TO THEIR BEST START EVER 😱— NBA (@NBA) October 31, 2025
5-0 to open the season for the 1st time in franchise history... and their 1st five-game W streak since 2019! pic.twitter.com/xP4C9muxNJ
Ранее Сан-Антонио обыгрывал Торонто 121:103, Бруклин 118:107, Новый Орлеан 120:116 ОТ и Даллас 125:92.
Добавим, что на Западе только две команды идут без поражений - Оклахома 6-0 и Сан-Антонио 5-0.
