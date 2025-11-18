Вембаньяма попал в лазарет Сан-Антонио

Центровой Виктор Вембаньяма не поможет Сан-Антонио в предстоящих поединках. Француз выбыл на две-три недели, сообщает ESPN.

У звезды Сперз диагностировали растяжение икроножной мышцы. До паузы в середине декабря в графике команды Вембаньямы 10 матчей. Скорее всего, он пропустит большинство из них.

Рекорд Сан-Антонио в нынешнем сезоне – 9 побед, 4 поражения. Сперз идут пятыми на Западе НБА. Средние цифры Вембаньямы – 26.2 очка, 12.9 подбора, 4 ассиста и 1 перехват за почти 35 минут на паркете.

Напомним, на ISPORT.ua доступны результаты соревновательного дня.

