iSport.ua
Русский Українська
Баскетбол

Вембаньяма попал в лазарет Сан-Антонио

Сперз потеряли лидера команды.
Вчера, 15:16       Автор: Антон Федорцив
Виктор Вембаньяма / Getty Images
Виктор Вембаньяма / Getty Images

Центровой Виктор Вембаньяма не поможет Сан-Антонио в предстоящих поединках. Француз выбыл на две-три недели, сообщает ESPN.

У звезды Сперз диагностировали растяжение икроножной мышцы. До паузы в середине декабря в графике команды Вембаньямы 10 матчей. Скорее всего, он пропустит большинство из них.

Рекорд Сан-Антонио в нынешнем сезоне – 9 побед, 4 поражения. Сперз идут пятыми на Западе НБА. Средние цифры Вембаньямы – 26.2 очка, 12.9 подбора, 4 ассиста и 1 перехват за почти 35 минут на паркете.

Напомним, на ISPORT.ua доступны результаты соревновательного дня.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сан-Антонио Сперс Виктор Вембаньяма

Статьи по теме

Поражение Сан-Антонио от Голден Стэйт стало историческим Поражение Сан-Антонио от Голден Стэйт стало историческим
Новичок Сан-Антонио получил травму и пропустит несколько недель Новичок Сан-Антонио получил травму и пропустит несколько недель
Невероятный старт Сан-Антонио. Сперс выиграли первые пять матчей сезона Невероятный старт Сан-Антонио. Сперс выиграли первые пять матчей сезона
НБА: Милуоки вырвали победу у Голден Стейт, Оклахома и Сан-Антони до сих пор непобедимы НБА: Милуоки вырвали победу у Голден Стейт, Оклахома и Сан-Антони до сих пор непобедимы

Видео

Ноль ударов в створ: Украина была разбита Францией в отборе ЧМ-2026 - видео матча
Ноль ударов в створ: Украина была разбита Францией в отборе ЧМ-2026 - видео матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" победили Исландию и сыграют в плей-офф отбора ЧМ-2026
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась первой ракеткой Украины, минимальные изменения для ее соотечественниц
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас сохранил лидерство, Синнер останется вторым, а Оже-Альяссим ворвался в топ-пятерку
просмотров
Футбол сегодня: Австрия, Испания и Бельгия выходят на финишный отрезок отбора ЧМ
просмотров

Последние новости

Теннис16:17
Кубок Билли Джин Кинг. Украина покинула топ-5 рейтинга сборных
Европа15:52
Бавария получила важное подкрепление. Два ключевых игрока вернулись к тренировкам
Европа14:58
Клуб Серии А интересуется украинским талантом из дивизиона ниже
Украина14:43
Эпицентр заинтересован в выкупе контракта форварда Динамо
Европа14:33
Названы номинанты на награду лучшему тренеру по версии Globe Soccer Awards
Европа14:31
Состояние игроков Барселоны под вопросом. Кто выйдет против Атлетика?
Биатлон14:11
Мужская сборная Украины по биатлону объявила состав на первый этап Кубка мира
Европа14:05
Мбаппе, Ямаль, Дембеле и другие претендуют на звание лучшего футболиста по версии Globe Soccer Awards
Бокс13:41
Экс-промоутер объяснил, почему Усик отказался от титула WBO
Европа13:27
Защитник Реала получил травму в матче за сборную Бразилии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK