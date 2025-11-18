НБА: Кливленд обыграл Милуоки, камбэк Филадельфии, Денвер уступил Чикаго
В ночь на вторник, 18 ноября, в НБА прошёл насыщенный яркими матчами игровой день. Донован Митчелл привёл Кливленд к важной победе, Детройт доминировал над Индианой, на Западе Миннесота уничтожила Даллас, Денвер уступил Чикаго в сверхрезультативном матче, а Оклахома продолжает доминировать.
Результаты матчей НБА за 18 ноября
Кливленд - Милуоки - 118:106 (26:33, 33:24, 33:31, 26:18)
Кливленд: Митчелл (37 + 7 передач), Меррилл (20), Мобли (14 - 6 потерь), Аллен (12), Хантер (11) - старт; Уэйд (5 + 8 подборов), Tomlin (2), Брайант (0), Болл (6), Портер (11).
Милуоки: Роллинз (24), Тернер (15 + 7 подборов), Адетокумбо (14), Грин (12), Кузма (10) - старт; Портис (11), Симс (2), Харрис (2), Трент мл. (12), Энтони (4 + 8 передач).
Детройт - Индиана - 127:112 (26:21, 36:25, 31:29, 34:37)
Детройт: Дюрэн (31 + 15 подборов), Дженкинс (26 + 8 передач), Робинсон (13), Стюарт (10 + 5 блокшотов + 6 фолов), Холланд (7 + 7 подборов) - старт; Рид (7), Мур (0), Джонс (2), Грин (20), Леверт (8 + 8 передач), Ланир (3).
Индиана: Сиакам (29 + 7 подборов), Матурин (25), Джексон (16 + 10 подборов), Нембард (15 - 5 потерь), Уокер (8) - старт; Робинсон-Эрл (4 + 9 подборов), Брэдли (4), Хафф (5), Моррис (2), Макконнелл (0), Шеппард (4), Питер (0).
Филадельфия - Клипперс - 110:108 (25:33, 21:23, 27:27, 37:25)
Филадельфия: Макси (39), Драммонд (14 + 18 подборов), Эджкомб (14), Джордж (9 + 7 подборов), Барлоу (7) - старт; Уотфорд (8), Уокер (0), Эдвардс (0), Граймс (19), Маккейн (0).
Клипперс: Харден (28), Сэндерс (17), Зубац (14 + 13 подборов), Коллинз (11 + 7 подборов), Данн (7) - старт; Батюм (11), Лопес (6), Пол (3), Богданович (9 + 7 подборов), Кристи (2).
Майами - Нью-Йорк - 115:113 (25:20, 30:31, 28:31, 32:31)
Майами: Пауэлл (19), Митчелл (18), Уэйр (16 + 14 подборов), Ларссон (13 + 7 подборов), Уиггинс (6) - старт; Фонтеккьо (14), Джонсон (0), Хакес-младший (13 - 5 потерь), Йович (5), Смит (11).
Нью-Йорк: Макбрайд (25), Бриджес (23 + 4 блокшотов), Таунс (22 + 16 подборов), Шэмет (10), Робинсон (5 + 11 подборов) - старт; Ябуселе (0), Диавара (0), Кларксон (14), Харт (14 + 9 передач - 6 потерь).
Торонто - Шарлотт - 110:108 (28:24, 29:28, 28:31, 25:25)
Торонто: Ингрэм (27 - 5 потерь), Барретт (16), Барнс (16), Куикли (15 + 10 подборов), Пелтль (13 + 9 подборов) - старт; Мамукелашвили (7), Мюррэй-Бойлс (4), Шэд (2), Уолтер (0), Дик (10).
Шарлотт: Книппел (24 + 7 подборов), Бриджес (22 + 8 подборов), Болл (20 + 8 передач), Калькбреннер (7 + 10 подборов), Сайон (0) - старт; Питерсон (1), Диабате (8 + 7 подборов + 4 блокшотов), Коннотон (5), Секстон (17), Мэнн (4).
Миннесота - Даллас - 120:96 (34:21, 27:23, 37:22, 22:30)
Миннесота: Макдэниэлс (15), Гобер (15 + 9 подборов), Дивинченцо (14), Эдвардс (13), Рэндл (12) - старт; Инглс (0), Миллер (0), Беранже (6), Рид (22 + 12 подборов), Конли (5), Кларк (5), Джузэнг (3), Хайлэнд (2), Диллингэм (8).
Даллас: Флэгг (15), Уильямс (15), Вашингтон (13 + 7 подборов), Cisse (5 + 10 подборов), Кристи (1) - старт; Пауэлл (0), Мартин (6), Маршалл (7), Томпсон (7), Расселл (8), Kelly (2), Харди (17).
Новый Орлеан - Оклахома - 109:126 (24:43, 32:20, 24:36, 29:27)
Новый Орлеан: Фирс (24), Мерфи (18), Queen (9 + 8 подборов - 6 потерь), Мисси (6), Джонс (5) - старт; Маткович (10), Альварадо (6), Пиви (16), Макгауэнс (4), Хокинс (11).
Оклахома: Холмгрен (26 + 9 подборов), Гилджес-Александер (23 + 8 передач), Хартенштейн (16 + 7 подборов), Дорт (11), Уоллес (7) - старт; Уильямс (0), Барнхайзер (2), Дженг (0), Карлсон (7), Джо (14), Янгблад (3), Митчелл (11).
Денвер - Чикаго - 127:130 (28:30, 36:33, 29:40, 34:27)
Денвер: Йокич (36 + 18 подборов + 13 передач), Мюррэй (34 + 11 подборов), Гордон (24 + 10 подборов), Джонсон (19), Уотсон (5) - старт; Джонс (0), Валанчюнас (2), Хардуэй-младший (4), Браун (0), Пикетт (3).
Чикаго: Гидди (21 + 14 подборов), Хертер (20), Бузелис (13), Вучевич (8 + 9 подборов), Окоро (2) - старт; Смит (16 + 8 подборов), Уильямс (7), Терри (5), Филлипс (2), Essengue (0), Картер (15).
