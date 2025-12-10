Бывшая биатлонистка Супрун прокомментировала подготовку Украины к Олимпиаде

Украинская экс-биатлонистка Инна Супрун высказалась касательно подготовки состава к Олимпийским играм.

Нужно сохранить основных спортсменов, которых тренеры видят на Олимпиаде. Но точечно можно менять состав, где-то, например, Таню Тарасюк на Кубок мира выставить. Делать рокировку по одному человеку, а не всей команды.

"Во-первых, это эмоционально тяжело — приехать из Украины на Кубок мира. Надо пережить этот вайб, справиться с эмоциями. Это даже не вопрос результата. Нужно давать им по одному старту, чтобы они знакомились с атмосферой".

На вопрос о самых слабых местах в выступлении украинской команды перед следующим этапом Супрун ответила:

"Я не тренер, но хотелось бы улучшить ход. Со стрельбой вопросов нет, лыжи работают хорошо. Но вот что с ходом — не могу объяснить. Спортсмены тренируются и душу вкладывают. Не могу объяснить".

Добавим, что ранее шведская биатлонистка прокомментировала решение допустить российских спортсменов к гонкам Олимпийских игр.

