iSport.ua
Русский Українська

Ханна Эберг - о допуске россиян: "Не думаю, что что-то изменится"

Считает, что IBU не позволит россиянам выступать даже в нейтральном статусе.
Сегодня, 18:56       Автор: Валентина Чорноштан
Ханна Эберг / Getty Images
Ханна Эберг / Getty Images

Спортивный арбитражный суд (CAS) признал решение FIS о том, что федерация обязана допустить российских лыжников и сноубордистов к международным стартам в нейтральном статусе, а паралимпийцы получат полный статус с национальной символикой.

Шведская биатлонистка Ханна Эберг прокомментировала решение относительно допуска российских спортсменов к квалификационным гонкам Олимпийских игр.

"Совершенно очевидно, что это стало сюрпризом, особенно сейчас. В то же время, насколько я понимаю, в нашем виде спорта нет возможности для россиян — или кого-либо ещё — выступать в статусе нейтральных атлетов.

Уверена ли я, что в биатлоне всё останется именно так? Да, я в этом уверена. Я уверена, что IBU контролирует этот процесс. И не думаю, что что-то изменится сейчас", — сказала Эберг.

Ранее шведская биатлонистка повторила достижение Робера в гонке преследования.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: IBU Ханна Эберг

Статьи по теме

Ханна Оберг повторила достижение Робера в гонке преследования Ханна Оберг повторила достижение Робера в гонке преследования
Международный союз биатлонистов решил судьбу россиян на Олимпиаде-2026 Международный союз биатлонистов решил судьбу россиян на Олимпиаде-2026
Украинский биатлонист претендует на звание лучшего новичка сезона Украинский биатлонист претендует на звание лучшего новичка сезона
"Отличная работа": IBU отметил достижение Джимы в индивидуальной гонке "Отличная работа": IBU отметил достижение Джимы в индивидуальной гонке

Видео

НХЛ: Калгари разгромил Баффало, Лос-Анджелес одолел Юту
НХЛ: Калгари разгромил Баффало, Лос-Анджелес одолел Юту

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: Хаузер и Фийон-Майе победами в гонках преследования закрыли первый этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской гонки преследования в Эстерсунде
просмотров
Футбол сегодня: Интер встретится с Ливерпулем, Барселона - с Айнтрахтом
просмотров
УПЛ: Эпицентр разгромной победой над Полтавой закрыл 15-й тур
просмотров
Лига чемпионов: Интер встретится с Ливерпулем, Барселона сыграет с Айнтрахтом, а Аталанта - с Челси
просмотров

Последние новости

Другие страны20:58
Салах получил первые варианты трансфера из Ливерпуля
Формула 120:10
Ферстаппен сохранит многолетнего ассистента на сезон-2026
Украина19:47
Кривбасс не может договориться о трансфере лидера команды
Европа19:26
Барселона заинтересовалась нападающим Фиорентины
Лига Чемпионов19:25
Олимпиакос без Яремчука обыграл Кайрат
Биатлон18:56
Ханна Эберг - о допуске россиян: "Не думаю, что что-то изменится"
Лига Чемпионов18:49
Тоттенхэм произвел замену в заявке на Лигу чемпионов
Европа18:33
Лунином заинтересовался Милан. Реал выставил ценник
Лига Чемпионов18:14
Звезда ПСЖ получил суровый бан в Лиге чемпионов
Формула 117:48
Валттери Боттас официально начал работу в составе команды Кадиллак
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK