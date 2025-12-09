Ханна Эберг - о допуске россиян: "Не думаю, что что-то изменится"

Считает, что IBU не позволит россиянам выступать даже в нейтральном статусе.

Спортивный арбитражный суд (CAS) признал решение FIS о том, что федерация обязана допустить российских лыжников и сноубордистов к международным стартам в нейтральном статусе, а паралимпийцы получат полный статус с национальной символикой.

Шведская биатлонистка Ханна Эберг прокомментировала решение относительно допуска российских спортсменов к квалификационным гонкам Олимпийских игр.

"Совершенно очевидно, что это стало сюрпризом, особенно сейчас. В то же время, насколько я понимаю, в нашем виде спорта нет возможности для россиян — или кого-либо ещё — выступать в статусе нейтральных атлетов.

Уверена ли я, что в биатлоне всё останется именно так? Да, я в этом уверена. Я уверена, что IBU контролирует этот процесс. И не думаю, что что-то изменится сейчас", — сказала Эберг.

