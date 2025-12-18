Ханна Эберг выиграла спринт в Анси, Дмитренко попала в топ-25

Во французском Анси стартовал третий этап Кубка мира 2025/26. Шведская биатлонистка Ханна Эберг выиграла женский спринт

Она одолела дистанцию ​​в 7,5 км за 19:24,9 минуты. Победительница обошлась без промахов и на три секунды с лишним опередила француженку Лу Жанмонно. Дополнила подиум итальянская звезда Доротея Вирер.

Лучшей среди украинских биатлонисток стала Кристина Дмитренко. Она закрыла все 10 мишеней и финишировала на 22-й строчке. Ее соотечественницы в зачетную зону не попали.

Кубок мира. Анси, Франция

Женщины, спринт

1. Ханна Эберг (0+0) 19:24,9 минуты

2. Лу Жанмонно (0+0) +3,3

3. Доротея Вирер (0+0) +11,4

...

22. Кристина Дмитренко (0+0) +1:05,2

49. Дарья Чалик (1+0) +1:50,9

64. Анастасия Меркушина (1+1) +2:19,8

67. Александра Меркушина (1+1) +2:22,3

96. Лилия Стеблина (2+2) +4:10,3

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!