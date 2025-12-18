Финалиссима-2026 между Испанией и Аргентиной получила дату и место проведения

Действующие победители Евро и Копа Америка разыграют трофей в Катаре.

УЕФА и КОНМЕБОЛ вместе с Королевской федерацией футбола Испании (RFEF) и Аргентинской футбольной ассоциацией (AFA) объявили дату и место проведения Финалиссимы 2026 года.

В поединке встретятся сборная Испании, выигравшая Евро-2024, и действующий победитель Копа Америка сборная Аргентины.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, матч состоится в пятницу, 27 марта, на стадионе Лусаил в Катаре. Начало игры запланировано на 20:00 по киевскому времени.

Напомним, что изначально это противостояние называлось Кубок Артемио Франки. В 1985 году трофей выиграла Франция, а в 1993 году победу одержала Аргентина.

После длительного перерыва соревнование было возобновлено и переименовано в Финалиссиму. В 2022 году еще одну победу праздновала Аргентина, разгромив со счетом 3:0 на Уэмбли в Лондоне сборную Италии.

