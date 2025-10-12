iSport.ua
Испания одолела Грузию, Италия обыграла Эстонию, а Португалия справилась с Ирландией

Европейские гранды успешно провели свои очередные матчи квалификации ЧМ-2026.
Сегодня, 00:11       Автор: Игорь Мищук
Испания обыграла Грузию / Getty Images
Испания обыграла Грузию / Getty Images

В субботу, 11 октября, состоялся ряд матчей в европейской квалификации чемпионата мира-2026.

Владея преимуществом на протяжении всего противостояния, сборная Испании одержала уверенную домашнюю победу 2:0 над Грузией.

Испанцы вышли вперед на 24-й минуте встречи усилиями Ереми Пино, а уже через пять минут могли удвоить счет, однако Ферран Торрес не реализовал пенальти. Тем не менее во втором тайме победный для своей команды результат закрепил Микель Оярсабаль.

Испания с девятью очками продолжает возглавлять группу Е, а Грузия идет третьей с тремя пунктами. Второе место занимает Турции, имея шесть баллов.

Статистика матча Испания - Грузия в квалификации ЧМ-2026

Испания - Грузия 2:0

Голы: Пино, 24, Оярсабаль, 64

На 29-й минуте Торрес не реализовал пенальти (вратарь)

Ожидаемые голы (xG): 3.93 - 0.01
Владение мячом: 83% - 17%
Удары: 24 - 1
Удары в створ: 7 - 0
Угловые: 10 - 0
Фолы: 12 - 8

Испания: Симон, Порро (Льоренте, 74), Ле Норман, Кубарси, Кукурелья, Мерино, Педри (Барриос, 74), Субименди (А. Гарсия, 81), Торрес, Оярсабаль (Б. Иглесиас, 65), Пино (Баена, 65).

Грузия: Мамардашвили, Какабадзе (Азарови, 80), Гогличидзе, Кашия, Гочелейшвили, Меквабишвили (Мамучашвили, 86), Кочорашвили, Китеишвили (Гогнидзе, 69), Кварацхелия (Давиташвили, 69), Микаутаде (Квернадзе, 69), Двали.

Предупреждение: Порро.

Источник: Getty Images

Сборная Италии в группе I одержала в гостях победу над Эстонией.

По итогам первого тайма подопечные Дженнаро Гаттузо обеспечили себе преимущество в два мяча при том, что Матео Ретеги не реализовал пенальти. Однако он же еще до перерыва забил с игры, а счет в дебюте поединка открыл Мойзе Кин.

Во второй половине игры Франческо Эспозито довел результат до разгромного, а эстонцы лишь сократили отставание усилиями Рауно Саппинена после ошибки Джанлуиджи Доннаруммы, который выпустил мяч из рук.

Италия, набрав 12 очков, занимает второе место в своей группе. Имея на один сыгранный матч меньше, итальянцы отстают от лидирующей Норвегии на шесть баллов.

Статистика матча Эстония - Италия в квалификации ЧМ-2026

Эстония - Италия 1:3

Голы: Саппинен, 76 - Кин, 4, Ретеги, 38, Эспозито, 74

На 30-й минуте Ретеги не реализовал пенальти (вратарь)

Ожидаемые голы (xG): 0.97 - 2.29
Владение мячом: 36% - 64%
Удары: 2 - 24
Удары в створ: 1 - 9
Угловые: 0 - 8
Фолы: 22 - 9

Эстония: Хейн, Пеетсон, Паскотши, Кууск (Метс, 62), Салисте (Синявский, 46), Шейн (Мустмаа, 82), Палумец (Шеннинг-Ларсен, 46), Соомец, Кайт, Саарма, А. Тамм (Саппинен, 62).

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Бастони, Калафиори, Димарко, Тонали, Барелла (Фраттези, 78), Орсолини (Спинаццола, 62), Распадори (Камбьязо, 62), Кин (Эспозито 15), Ретеги (Кристанте 77).

Предупреждения: Кууск, Палумец, Пэтссон, Синявский - Барелла, Бастони, Камбьязо.

Источник: Getty Images

Сборная Португалии на своем поле с минимальным счетом переиграла Ирландию.

В этом матче также не обошлось без нереализованного пенальти, а шансом отличиться ударом с одиннадцатиметровой отметки на 73-й минуте не воспользовался Криштиану Роналду. Все же победу для своей команды в компенсированное к поединку время вырвал Рубен Невеш.

Португалия выиграла все свои три матча квалификации и с девятью очками лидирует в группе F. Ирландия идет последней с одним баллом. Венгрия имеет на своем счету четыре пункта, а Армения - три.

Статистика матча Португалия - Ирландия в квалификации ЧМ-2026

Португалия - Ирландия 1:0

Гол: Невеш, 90+1

На 73-й минуте Роналду не реализовал пенальти (вратарь)

Ожидаемые голы (xG): 3.11 - 0.08
Владение мячом: 70% - 30%
Удары: 30 - 2
Удары в створ: 6 - 0
Угловые: 9 - 0
Фолы: 6 - 9

Португалия: Кошта, Мендеш, Инасиу (Вейга, 46), Диаш, Далот (Семеду, 62), Рубен Невеш, Витинья (Леау, 61), Бернарду, Фернандеш (Рамуш, 86), Нету (Тринкау, 62), Роналду.

Ирландия: Келлехэр, О'Ши, Коллинз, О'Брайен, Мэннинг, Моламби, Каллен, Коулмэн (Иган, 86), Эбоселе (Джонстон, 64), Чидози Огбене (Смоллбоун, 77), Фергюсон (Пэрротт, 77).

Предупреждения: Фернандеш, Бернарду - Эбоселе, Келлехэр, Моламби, Каллен.

