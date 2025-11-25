Роналду избежал длительной дисквалификации и сможет сыграть со старта ЧМ-2026

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду избежал длительной дисквалификации после своего удаления в матче квалификации ЧМ-2026 против Ирландии (0:2).

В том поединке 40-летний футболист заработал прямую красную карточку за удар локтем соперника, за что мог быть отстранен на три игры.

Тем не менее, как сообщает A Bola, дисциплинарный комитет ФИФА принял решение дисквалифицировать португальца на один матч и еще на два условно.

При этом полноценную дисквалификацию Роналду уже отбыл, пропустив заключительный матч квалификации ЧМ-2026 против Армении (9:1), и теперь сможет сыграть в поединке первого тура группового этапа будущего мирового первенства.

