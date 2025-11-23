iSport.ua
Футбол

Роналду забил крутой гол бисиклетой в матче чемпионата Саудовской Аравии

Звездный португалец положил мяч в сетку ударом в падении через себя.
23 ноября, 22:29       Автор: Игорь Мищук
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

В воскресенье, 23 ноября, Ан-Наср в матче девятого тура чемпионата Саудовской Аравии встречался дома с Аль-Халиджем.

Хозяева поля одержали разгромную победу в поединке со счетом 4:1, а впечатляющую точку в противостоянии поставил звездный лидер команды Криштиану Роналду.

Читай также: Роналду дублем вырвал победу для Ан-Насра

При счете 3:1 в пользу Ан-Насра 40-летний португалец на 90+6 минуте после навеса в штрафную решил исполнить бисиклету и успешно отправил мяч в ворота ударом в падении через себя.

В нынешнем сезоне Роналду уже записал себе в актив 11 голов и два ассиста в 12 матчах за Ан-Наср во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что Роналду поужинал в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом.

