Роналду дублем вырвал победу для Ан-Насра

Столичный клуб остается непобежденным.
Вчера, 21:56       Автор: Антон Федорцив
Криштиану Роналду / Getty Images
Ан-Наср оформил седьмую победу подряд в чемпионате Саудовской Аравии. Команда Криштиану Роналду оформила камбэк в противостоянии с Ан-Фейхой.

Середняк чемпионата повел в счете в дебюте. Это Джейсон вышел один на один с кипером и перебросил мяч над ним. Ан-Наср ответил перед перерывом – Коман отдал на Роналду, а тот принял мяч и уложил в правый угол.

Весь второй тайм аравийский гранд атаковал владения Ан-Фейхы. Моменты упустили Роналду, Фелиш и Коман. Аж в добавленное арбитром время Роналду уверенно реализовал одиннадцатиметровый за игру рукой.

Ан-Наср с максимумом очков (21) сохранил лидерство в чемпионате. Роналду в списке бомбардиров идет вторым (8 мячей). В лидерах же его соотечественник и одноклубник Фелиш (9 голов).

Саудовская Аравия, Про-лига
7-й тур
Ан-Наср – Ан-Фейха – 2:1
Голы: Роналду, 37, 90+14 (пенальти) – Джейсон, 13

