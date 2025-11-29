Легенда Реала собрался вернуться в Европу ради ЧМ-2026

Опытный защитник Серхио Рамос покинет мексиканский Монтеррей. Испанец настроен провести вторую половину сезона в одном из европейских чемпионатов, сообщает AS.

Контракт центрбека со "полосатыми" действует до 31 декабря. Следующим карьерным шагом Рамоса станет европейская команда. Защитник стремится иметь игровую практику и вернуться в сборную Испании.

Рамос не надевал футболку национальной команды с 2021 года. Центрбеку принадлежит рекорд по количеству матчей за "Фурию Роху" (180 поединков). В рядах сборной он завоевал Кубок мира-2012 и выиграл два чемпионата Европы.

Напомним, португалец Криштиану Роналду избежал длительной дисквалификации на ЧМ-2026.

