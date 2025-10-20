iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Рамос забил Навасу: легенды Реала встретились в чемпионате Мексики

Оба игрока вышли на поле с капитанскими повязками.
Сегодня, 08:49       Автор: Василий Войтюк
Кейлор Навас та Серхио Рамос / Getty Images
Кейлор Навас та Серхио Рамос / Getty Images

В рамках 13-го тура чемпионата Мексики по футболу сошлись Монтеррей и УНАЛ Пумас.

Команды на матч вывели звездные капитаны - бывшие футболисты мадридского Реала Серхио Рамос и Кейлор Навас, которые неоднократно вместе выигрывали Лигу чемпионов. 

В концовке першого тайма Монтеррей заработал право пробить пенальти, который взялся исполнять Рамос. Навас угадал направление удара, но не смог достать мяч, пропустив гол от своего экс-одноклубника.

После этого гола счет стал равным - 1:1, а во втором тайме голов больше не забивали и поединок так и завершился вничью. 

Напомним, что бывший клуб Рамоса и Наваса накануне провел поединок, в котором очень тяжело победил, играя против девятерых соперников.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Серхио Рамос Кейлор Навас

Статьи по теме

Легенда Реала прокомментировал завершение карьеры Бускетса Легенда Реала прокомментировал завершение карьеры Бускетса
Рамос замахнулся на возвращение на Бернабеу в новой роли Рамос замахнулся на возвращение на Бернабеу в новой роли
38-летний Навас решил перебраться в мексиканский клуб 38-летний Навас решил перебраться в мексиканский клуб
Легенда Реала отличился голом во втором подряд матче в Мексике Легенда Реала отличился голом во втором подряд матче в Мексике

Видео

Рамос забил Навасу: легенды Реала встретились в чемпионате Мексики
Рамос забил Навасу: легенды Реала встретились в чемпионате Мексики

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: чего ждать в ноябре?
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла позицию, Костюк, Ястремская и Стародубцева поднялись в рейтинге
просмотров
Рейтинг ATP: в ТОП-10 одно изменение, украинцы теряют позиции
просмотров
Футбол сегодня: Ярмолюк против Вест Хэма и последний матч тура в УПЛ
просмотров

Последние новости

Украина12:20
УПЛ: Кудривка примет Металлист 1925 на финише тура
Лига Чемпионов12:08
Лига чемпионов: Арсенал сыграет с Атлетико, Реал встретится с Ювентусом
Лига конференций11:57
Самсунспор - Динамо: прогноз на матч Лиги конференций
Европа11:39
Кто победит в испанской Ла Лиге сезона-2025/2026: Реал обошел Барселону
НБА11:20
Портленд подписал новые контракты с молодыми звездами
ЧМ-202610:49
Провалившаяся Швеция назначила тренера из АПЛ
Бокс10:20
Эдди Хирн: Усик согласится на бой с Итаумой, если тот победит еще несколько бойцов
Теннис10:09
Рейтинг ATP: в ТОП-10 одно изменение, украинцы теряют позиции
Европа09:52
Сон Хын Мин может повторить "финт Бекхэма" и перейти в Милан
Бокс09:40
Постол - о бое Усика с Полом: Это уже было бы каким-то издевательством
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK