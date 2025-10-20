Рамос забил Навасу: легенды Реала встретились в чемпионате Мексики

Оба игрока вышли на поле с капитанскими повязками.

В рамках 13-го тура чемпионата Мексики по футболу сошлись Монтеррей и УНАЛ Пумас.

Команды на матч вывели звездные капитаны - бывшие футболисты мадридского Реала Серхио Рамос и Кейлор Навас, которые неоднократно вместе выигрывали Лигу чемпионов.

В концовке першого тайма Монтеррей заработал право пробить пенальти, который взялся исполнять Рамос. Навас угадал направление удара, но не смог достать мяч, пропустив гол от своего экс-одноклубника.

После этого гола счет стал равным - 1:1, а во втором тайме голов больше не забивали и поединок так и завершился вничью.

Напомним, что бывший клуб Рамоса и Наваса накануне провел поединок, в котором очень тяжело победил, играя против девятерых соперников.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!