Экс-капитан Реала близок к покупке Севильи

Акционеры одобрили предложение Рамоса о покупке клуба.
Сегодня, 12:59       Автор: Валентина Чорноштан
Серхио Рамос / Getty Images
Серхио Рамос / Getty Images

Бывший защитник Реала и сборной Испании Серхио Рамос хочет приобрести клуб, за который выступал с 2003 по 2005 год, а также в сезоне-2023/24 — Севилью.

По данным Cadena Ser, испанец вместе с холдингом Five Eleven Capital достиг соглашения с акционерами Севильи о покупке команды.

Отмечается, что сделка по приобретению клуба будет закрыта в течение нескольких месяцев.

Сообщается, что покупка Севильи обойдётся бывшему капитану Реала в 450 млн евро, и именно эта сумма получила одобрение со стороны акционеров.

К слову, легенда сборной Португалии возобновил карьеру и трудоустроился в Казахстане.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: севилья Серхио Рамос

