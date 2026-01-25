Легенда сборной Португалии возобновил карьеру и трудоустроился в Казахстане

39-летний Луиш Нани будет выступать за Актобе.

Бывший вингер Манчестер Юнайтед и сборной Португалии Луиш Нани официально пополнил состав казахстанского Актобе.

Именитый игрок в декабре 2024 года объявил о завершении карьеры, однако вернулся в футбол и присоединился к своей новой команде.

Как сообщает пресс-служба казахстанского клуба, 39-летний португалец подписал контракт, рассчитанный до конца 2026 года.

Нани профессиональную карьеру начинал в Спортинге, а в 2007 году перешел в Манчестер Юнайтед. В составе манкунианцев португалец четырежды становился чемпионом Англии и выигрывал Лигу чемпионов.

Также за свою карьеру вингер выступал за Фенербахче, Валенсию, Лацио, Орландо Сити, Венецию, Мельбурн Виктори, Адана Демирспор, а последним его клубом была Эштрела.

Вместе со сборной Португалии Нани выиграл Евро-2016. Всего на его счету в составе национальной команды 112 матчей и 24 гола.

Ранее на слухи о переходе в Актобе отреагировал лидер киевского Динамо Андрей Ярмоленко.

