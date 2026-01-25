iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Легенда сборной Португалии возобновил карьеру и трудоустроился в Казахстане

39-летний Луиш Нани будет выступать за Актобе.
Сегодня, 16:12       Автор: Игорь Мищук
Луиш Нани / ФК Актобе
Луиш Нани / ФК Актобе

Бывший вингер Манчестер Юнайтед и сборной Португалии Луиш Нани официально пополнил состав казахстанского Актобе.

Именитый игрок в декабре 2024 года объявил о завершении карьеры, однако вернулся в футбол и присоединился к своей новой команде.

Как сообщает пресс-служба казахстанского клуба, 39-летний португалец подписал контракт, рассчитанный до конца 2026 года.

Нани профессиональную карьеру начинал в Спортинге, а в 2007 году перешел в Манчестер Юнайтед. В составе манкунианцев португалец четырежды становился чемпионом Англии и выигрывал Лигу чемпионов.

Также за свою карьеру вингер выступал за Фенербахче, Валенсию, Лацио, Орландо Сити, Венецию, Мельбурн Виктори, Адана Демирспор, а последним его клубом была Эштрела.

Вместе со сборной Португалии Нани выиграл Евро-2016. Всего на его счету в составе национальной команды 112 матчей и 24 гола.

Ранее на слухи о переходе в Актобе отреагировал лидер киевского Динамо Андрей Ярмоленко.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трансферы актобе Луиш Нани

Статьи по теме

Клуб АПЛ сделал третье предложение по украинскому защитнику, улучшив условия Клуб АПЛ сделал третье предложение по украинскому защитнику, улучшив условия
Наполи оформил трансфер нападающего аутсайдера Серии А Наполи оформил трансфер нападающего аутсайдера Серии А
Сделка по переходу Зинченко в Аякс временно приостановлена Сделка по переходу Зинченко в Аякс временно приостановлена
Джеко пополнил состав лидера второй Бундеслиги Джеко пополнил состав лидера второй Бундеслиги

Видео

ТОП-10 моментов НБА: Несмит с данком после сольного прохода возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: Несмит с данком после сольного прохода возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Перро одержал победу в масс-старте, женщины своей гонкой закроют этап Кубка мира в Новом Месте
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского масс-старта в Новом Месте
просмотров
Футбол сегодня: Арсенал против МЮ, Ювентус сыграет с Наполи, Судаков и Трубин встретятся с Эштрела
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина потеряла две позиции, Испания сохранила лидерство
просмотров

Последние новости

Футзал18:48
Украина одержала первую победу на Евро-2026 по футзалу, одолев Литву
Украина18:40
Динамо с дублем Кабаева разгромило Малишеву в спарринге
Европа18:08
Челси одержал гостевую победу над Кристал Пэлас
Европа17:46
Малиновский забил Болонье роскошной "пушкой" со штрафного
Биатлон17:35
Биатлон-2025/2026: Перро одержал победу в масс-старте, женщины своей гонкой закроют этап Кубка мира в Новом Месте
Биатлон17:30
Биатлон: онлайн-трансляция женского масс-старта в Новом Месте
Украина17:20
УХЛ: Сокол разбил Шторм
Биатлон17:05
Перро выиграл масс-старт в Новом Месте, Мандзин - за пределами двадцатки
Бокс16:45
Промоутер рассказал о состоянии Итаумы после травмы
Европа16:12
Легенда сборной Португалии возобновил карьеру и трудоустроился в Казахстане
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK