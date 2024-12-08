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Легенда сборной Португалии объявил об окончании карьеры

Луиш Нани повесил бутсы на гвоздь в 38 лет.
Вчера, 21:45
Луиш Нани / Getty Images
Луиш Нани / Getty Images

Экс-игрок сборной Португалии Луиш Нани объявил о завершении футбольной карьеры.

38-летний португалец объявил об этом в своих социальных сетях.

"Пришло время прощаться, я решил завершить карьеру профессионального игрока. Это была удивительная поездка, и я хотел поблагодарить каждого, кто помогал мне и поддерживал меня на протяжении всей карьеры, которая длилась более 20 лет и подарила мне столько незабываемых воспоминаний.

Пора перевернуть новый лист и сосредоточиться на новых целях и мечтах. До скорой встречи!" - написал Нани.

Нани является воспитанником Реал Формакао, очень хорошо проявил себя в Спортинге, после чего был куплен Манчестер Юнайтед, выступлениями за которой наиболее и запомнился. Четыре раза выиграл АПЛ, дважды Кубок Англии и раз Лигу чемпионов. А затем успел поиграть на родине, в МЛС, Новой Зеландии и Турции.

Также у Нани 112 матчей за сборную Португалии, с которой становился чемпионом Европы.

Ранее также сообщалось, что Бавария выведет из обращения номер легенды футбола.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Луиш Нани

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