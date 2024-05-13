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Турецкий клуб досрочно разорвал контракт с чемпионом Европы

37-летний Луиш Нани остался без работы.
Вчера, 22:53
Луиш Нани / Getty Images
Луиш Нани / Getty Images

Турецкий Адана Демиhспор объявил о разорвании контракта с Луишем Нани.

Напомним, что 37-летний португалец наиболее известен своими выступлениями за Манчестер Юнайтед. После ухода из клуба в 2015 году Нани сменил уже семерых работодателей.

Летом 2023 года португалец подписал однолетнее соглашение с турецким Адана Демирспором, однако не смог доработать его до конца. 13 мая клуб объявил, что разорвал контракт с вингером.

Тем не менее в текущем сезоне Нани провел 34 матча, в которых отличился четырьмя голами и тремя передачами.

Напомним, что Луиш Нани становился чемпионом Португалии со Спортингом, четырежды выиграл АПЛ и один раз Лигу чемпионов с Манчестер Юнайтед, а также стал чемпионом Европы со сборной Португалии.

Ранее также Оливье Жиру официально объявил, что покидает Милан.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Луиш Нани

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