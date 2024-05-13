Жиру сообщил, что покидает Милан

Форвард Милана Оливье Жиру официально заявил, что покидает клуб.

Напомним, ранее стало известно, что француз намерен присоединиться к Лос-Анджелесу, теперь же Оливье это подтвердил.

"Я хочу сообщить вам, что следующие два матча станут для меня последними в составе Милана. Я продолжу карьеру в МЛС.

Я очень горжусь всем, чего добился за три сезона в Милане. Сейчас правильный момент, чтобы объявить об уходе. Моя история в Милане заканчивается в этом году, но клуб навсегда останется в моем сердце", - рассказал Жиру.

Ранее также сообщалось, что Ювентус может расстаться с Массимилиано Аллегри.

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