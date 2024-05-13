Ювентус решил расстаться с главным тренером - источник
Во второй свой приход Аллегри не взял ни одного трофея.
Массимилиано Аллегри покинет Ювентус по завершении сезона, утверждает Tutto Sport.
Издание утверждает, что оставшиеся матчи Серии А - последние для итальянского специалист во главе "бьянконери".
Напомним, что Ювентус уже точно квалифицировался в Лигу чемпионов, но заняв в Серии А лишь четвертую строчку, отстав от Интера на 25 очков.
При этом Аллегри, возглавив повторно клуб в 2021 году так и не взял ни одного трофея.
Ранее также сообщалось, что Болонья также квалифицировалась в Лигу чемпионов.
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