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Итальянский клуб вернулся в Лигу чемпионов спустя более чем полвека

Болонья Тьяго Мотты попробует свои силы в главном еврокубковом турнире.
Сегодня, 00:48
Болонья / Getty Images
Болонья / Getty Images

Итальянская Болонья квалифицировалась в Лигу чемпионов.

Это стало возможным благодаря поражению Ромы Аталанте в 36-м туре Серии А, теперь команда Тьяго Мотты не может опуститься ниже пятой строчки.

Италию в следующем розыгрыше ЛЧ представят как раз пять клубов, и Болонья вернется в главный еврокубковый турнир спустя 59 лет.

Последний раз "красно-синие" играли в ЛЧ в сезоне-1964/65, когда турнир еще назывался Кубком европейских чемпионов, однако тогда команда проиграла Андерлехту уже на предварительной стадии.

Вместе с Болоньей Италию в ЛЧ представят Интер, Милан, Ювентус и кто-то из тройки Рома/Аталанта/Лацио.

Ранее также сообщалось, что Диего Симеоне стал абсолютным рекордсменом Ла Лиги.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: болонья

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