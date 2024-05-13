Симеоне стал обладателем абсолютного рекорда в Ла Лиге
Наставник "матрацников" обошел легендарного Арагонеса.
Главный тренер мадридского Атлетико Диего Симеоне установил рекорд Ла Лиги, пишет журналист Педро Мартин.
Напомним, ранее "матрацники" в непростом матче одолели Сельту, эти три очка позволили Симеоне обойти легендарного Луиса Арагонеса.
Арегнтинский специалист стал рекордсменом лиги по набранным очкам, у него в активе 976 очков. У Арагонеса - 973.
Третье место занимает также бывший "матрацник" Хавьер Ирурета, который сумел набрать 871 очко. Однако отметим, что в Испании присуждают три очка за победу с середины 90-х годов.
Ранее также Байер продлил свою серию без поражений до рекордных 50 матчей.
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