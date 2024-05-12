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Бохум - Байер 0:5: обзор матча и результат игры 12.05.2024

Еще одна команда не смогла остановить болид Хаби Алонсо.
Вчера, 22:40
Байер Леверкузен / Getty Images
Байер Леверкузен / Getty Images

В воскресенье, 12 мая, на Воновия Рурштадионе прошел матч 33-го тура немецкой Бундеслиги, в котором Байер пожаловал в гости к Бохуму.

Хозяева поля пытаются сохранить свое место в высшем дивизионе, а гости уже успели отметить первое чемпионство в истории клуба. Но это не помешало команде Хаби Алонсо поиздеваться над оппонентом.

Начало матча сразу дало понять, что Бохуму не на что рассчитывать, ведь уже на 15-й минуте он остался в меньшинстве после удаления Феликса Пасслака.

"Фармацевты" достаточно долго не могли воспользоваться численным преимуществом. Но на перерыв они уходили уже при преимуществе в два гола, благодаря результативным ударам Патрика Шика и Виктор Бонифейса, который реализовал пенальти.

Источник: Getty Images

После перерыва сценарий стал куда хуже для Бохума, так как леверкузенский клуб и не собирался останавливаться. В итоге за 14 минут до конца основного времени Амин Адли довел счет до разгромного, а Йосип Станишич и Алехандро Гримальдо лишь добили соперника.

Байер добыл разгромную победу и продлил свою беспроигрышную серию до 50 матчей, обновив собственный рекорд. Бохум остается 14-м, имея в активе 33 очка и опережая Унион из зоны переходных матчей на три очка за тур до финиша.

Источник: Getty Images

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Статистика матча Бохум - Байер 33-го тура Бундеслиги

Бохум - Байер 0:5
Голы: Шик, 41, Бонифейс, 45+2 (пен.), Адли, 76, Станишич, 86, Гримальдо, 90+3.

Ожидаемые голы (xG): 0,16 - 4,29
Владение мячом: 35% - 65%
Удары: 2 - 29
Удары в створ: 0 - 11
Фолы: 5 - 10

Бохум: Риманн - Пасслак, Ордец, Шлоттербек, Бернарду (Машович, 46) - Лосилла (Беро, 61), Остергаге, Асано (Эрманн, 20), Штегер, Виттек - Ф. Хофманн (Дашнер, 61).

Байер: Градецки - Коссуну (Й. Хофманн, 64), Та, Тапсоба - Станишич, Джака (Пуэрта, 79), Андрих, Артур - Телла (Гримальдо, 79), Шик (Адли, 69), Бонифейс (Иглесиас, 69).

Предупреждения: Шлоттербек, Ордец - Телла.

Удаление: Пасслак, 15 (Бохум, прямая красная карточка).

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