Ювентус - Салернитана 1:1: обзор матча и результат игры 12.05.2024

"Старая синьора" едва не проиграла команде, которая уже вылетела из Серии А.

В воскресенье, 12 мая, в Турине состоялся матч 36-го тура итальянской Серии А, в котором сошлись Ювентус и Салернитана.

Казалось, что эта игра станет проходной для подопечных Массимилиано Аллегри, ведь на поле сошлись один из лидеров чемпионата с командой, которая досрочно вылетела в Серию Б. Но на деле все оказалось совсем не так.

Гости провели качественный первый тайм, по итогам которого они практически ни в чем не уступали "старой синьоре". При этом они даже сумели забить: на 27-й минуте Никколо Пьероцци поразил ворота Войцеха Щесны.

Во второй половине матча Ювентус ожидаемо завладел инициативой, но сравнять счет все никак не удавалось. Спасение все же состоялось - лишь в добавленное время Адриен Рабьо принес туринцам ничейный результат.

Ювентус не смог вернуть себе третье место чемпионата Италии, лишь догнав по очкам Болонью (по 67) за два тура до финиша.

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Статистика матча Ювентус - Салернитана 36-го тура Серии А

Ювентус - Салернитана 1:1

Голы: Рабьо, 90+2 - Пьероцци, 27.

Ожидаемые голы (xG): 2,10 - 0,57

Владение мячом: 67% - 33%

Удары: 25 - 12

Удары в створ: 6 - 3

Фолы: 15 - 12

Ювентус: Щесны - Гатти, Бремер, Ругани (Йылдыз, 76) - Камбьясо, Маккенни (Миретти, 46), Локателли, Рабьо, Костич (Айлинг-Джуниор, 46) - Влахович (Милик, 76), Кин (Кьеза, 46).

Салернитана: Фиорилло - Пьероцци, Фасио, Пирола - Дзаноли (Пасалидис, 90), Кулибали, Башич, Самбия (Пеллегрино, 90+1) - Чауна, Иквуэмеси (Кастанос, 73), Виньято (Ленговски, 65).

Предупреждения: Влахович, Рабьо - Дзаноли, Самбия, Фиорилло, Пасалидис.

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