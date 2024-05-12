Манчестер Юнайтед - Арсенал 0:1: обзор матча и результат игры 12.05.2024

"Канониры" смогли переступить через еще одно препятствие - чемпионская гонка в Англии продолжается.

В воскресенье, 12 мая, на Олд Траффорд состоялся центральный матч 37-го тура Английской Премьер-лиги между Манчестер Юнайтед и Арсеналом.

Пока манкунианцы продолжают страдать на протяжении всего сезона как от травм, так и от своей игры (что взаимосвязано), лондонцы ведут борьбу с Манчестер Сити за чемпионство.

Однако у "канониров" была одна проблема: за последние 16 матчей на Олд Траффорд они победили лишь один раз. Но в этот день они смогли сломить статистику.

Примечательно, что команда Эрика тен Хага очень активно начала поединок и временами даже неплохо смотрелась. Но забить гол было суждено именно гостям.

На 20-й минуте Андре Онана неудачно выбил мяч вперед. Бен Уайт на фланге сделал заброс вперед на Кая Хаверца, который избежал офсайда из-за того, что Каземиро не выдержал линию.

В итоге немец вбежал в штрафную и прострелил на Леандро Троссарда, который успешно замкнул передачу.

Источник: Getty Images

Манчестер кое-как попытался отыграться, но сделать это все-таки сложно, когда ты ни разу за тайм не попадаешь в створ ворот.

После перерыва игра получилась достаточно равной, но ни одной из команд так и не удалось отличиться.

Кроме того, есть плохие новости как для фанатом МЮ, так для фанатов Арсенала: по ходу второго тайма из-за травм не смогли продолжить матч Амад Диалло и Букайо Сака.

Источник: Getty Images

Очень старался спасти свою команду Алехандро Гарначо, который был самым активным в составе хозяев поля. Но ни один из его ударов не стал результативным.

Арсенал прервал неудачную серию и победил Манчестер Юнайтед в его логове. Команда Микеля Артеты вернулась на вершину таблицы АПЛ и опережает Манчестер Сити на одно очко, однако у "горожан" остается матч в запасе.

Манчестер Юнайтед же не смог догнать Ньюкасл и Челси, у которых по 57 очков. "Красные дьяволы" идут восьмыми и надеются обыграть своих соседей в финале Кубка Англии.

Статистика матча Манчестер Юнайтед - Арсенал 37-го тура АПЛ

Манчестер Юнайтед - Арсенал 0:1

Гол: Троссард, 20.

Ожидаемые голы (xG): 0,71 - 1,48

Владение мячом: 54% - 46%

Удары: 14 - 11

Удары в створ: 2 - 5

Фолы: 5 - 6

Манчестер Юнайтед: Онана - Ван-Биссака (Форсон, 87), Каземиро, Эванс (Камбвала, 75), Далот - Мэйну, Амрабат (Эриксен, 87), Диалло (Антони, 70), МакТоминей, Гарначо - Хойлунд (Уитли, 88).

Арсенал: Райя - Уайт, Салиба, Габриэль, Томиясу - Эдегор (Жоржиньо, 90+3), Парти (Кивьор, 90+3), Райс - Сака (Жезус, 82), Хаверц, Троссард (Мартинелли, 66).

Предупреждение: Сака - Райя.

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