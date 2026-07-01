Симеоне поставил ультиматум Альваресу

Главный тренер мадридского Атлетико Диего Симеоне может жестко отреагировать на желание Хулиана Альвареса покинуть клуб этим летом.

Напомним, что накануне аргентинский форвард в интервью рассказал, что публично попросил свой клуб отпустить его этим летом.

На это высказывание уже отреагировал наставник "матрасников": он рассматривает вариант с отстранением Хулиана от тренировок с основной командой после его возвращения с чемпионата мира.

Отмечается, что Альварес всё ещё надеется перейти в Барселону, но если ситуация с трансфером не разрешится, то его ждёт наказание со стороны Атлетико.

К слову, Тоттенхэм покупает вундеркинда из Португалии за рекордные для себя 85 млн фунтов.

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