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Футбол

Тоттенхэм покупает вундеркинда Португалии за рекордные для себя 85 млн

Лондонская команда достигла соглашения с Вест Хэмом.
Сегодня, 10:40       Автор: Валентина Чорноштан
Матеуш Фернандеш / Getty Images
Матеуш Фернандеш / Getty Images

Матеуш Фернандеш этим летом станет игроком Тоттенхэма. Об этом сообщает Sky Sports.

Лондонская команда за 21-летнего португальца заплатит Вест Хэму около 85 млн фунтов.

Добавим, что этот трансфер станет рекордным в истории "шпор". Ранее самым дорогим приобретением был Доминик Соланке за 65 млн фунтов.

По данным источника, полузащитник уже готовится пройти медосмотр, и в ближайшее время будет официально объявлено о переходе.

Тем временем Ковентри продлил контракт со своим легендарным наставником.

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