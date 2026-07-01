Тоттенхэм покупает вундеркинда Португалии за рекордные для себя 85 млн

Матеуш Фернандеш этим летом станет игроком Тоттенхэма. Об этом сообщает Sky Sports.

Лондонская команда за 21-летнего португальца заплатит Вест Хэму около 85 млн фунтов.

Добавим, что этот трансфер станет рекордным в истории "шпор". Ранее самым дорогим приобретением был Доминик Соланке за 65 млн фунтов.

По данным источника, полузащитник уже готовится пройти медосмотр, и в ближайшее время будет официально объявлено о переходе.

Тем временем Ковентри продлил контракт со своим легендарным наставником.

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