Ковентри продлил контракт со своим легендарным наставником

Фрэнк Лэмпард продолжит работу в Ковентри.

Об этом сообщил клуб на своём официальном сайте. У экс‑игрока Челси соглашение с командой до 2029 года.

Напомним, что Лэмпарду удалось вывести Ковентри в АПЛ впервые за 25 лет.

Отмечается, что после такого успеха боссы команды полностью доверяют специалисту.

К слову, Барселона продала ещё одного талантливого воспитанника.

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