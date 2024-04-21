Ковентри - Манчестер Юнайтед 3:3 (по пен. 2:4): обзор матча и результат игры 21.04.2024

Фанаты второй год подряд станут свидетелями манчестерского дерби в рамках финального поединка турнира.

В воскресенье, 21 апреля, в Лондоне на Уэмбли состоялся второй полуфинальній матч Кубка Англии, в котором сошлись Ковентри и Манчестер Юнайтед.

В первом тайме манкунианцы, как и подобает представителю АПЛ, который играет с представителем низшей лиги, чувствовали себя очень комфортно, регулярно создавая опасные моменты у ворот соперника.

На 23-й минуте Диогу Далот прострелил вдоль ворот, Брэдли Коллинз не сумел перехватить этот пас, который в итоге замкнул Скотт МакТоминей.

В добавленное время "красные дьяволы" удвоили свое преимущество. Бруно Фернандеш исполнил угловой, а Харри Магуайр ударом головой замкнул подачу.

Источник: Getty Images

После перерыва Ковентри попытался отыграться, но нарвался на контратаку. Маркус Решфорд вбежал в штрафную площадь, где потерял мяч. Но того подхватил Фернандеш, который нанес удар. Мяч рикошетом от игрока команды Чемпионшипа влетел в сетку ворот.

Казалось, что после этого у Манчестер Юнайтед не возникнет проблем с тем, чтобы довести матч до логического конца. Но МЮ не был бы МЮ, если бы он все не сел в лужу, чем с удовольствием воспользовался оппонент.

На 71-й минуте Эллис Симмс ударом с лету замкнул передачу Фабио Тавареша. Этот гол ознаменовал переход инициативы под контроль подопечных Марка Робинса.

За десять минут до конца поединка рикошет сыграл уже в пользу номинальных хозяев поля. Каллум О'Хэйр ударил из-за пределов штрафной, но попал в Аарона Ван-Биссаку. Рикошет дезориентировал Андре Онана, который, стоя на колене, наблюдал, как мяч парашютом влетал в его ворота.

Источник: Getty Images

И пока Эрик тен Хаг не понимал, что делать с происходящим на поле, Ковентри сравнял счет. Ван-Биссака рукой заблокировал передачу Луиса Бинкса, за что судья справедливо назначил пенальти. Хаджи Райт с "точки" переиграл Онана и перевел игру в дополнительное время.

Стоит отметить, что за таким исключительным выступлением своей команды наблюдал не только Аврам Глейзер, но и сэр Джим Рэтклифф. Интересно, о чем новый владелец клуба думал в момент, когда "красные дьяволы" упустили преимущество в три гола.

Источник: Getty Images

В первом экстра-тайме Манчестер немного вспомнил, что он вообще-то фаворит противостояния, но ни к чему серьезному это все равно не привело.

Во второй 15-минутке игра слегка выравнялась, у обоих коллективов были моменты, Симмс попал в перекладину. А за минуту до конца дополнительного времени Виктор Торп даже забил, но судья отменил гол из-за офсайда у Райта. Таким образом победитель и участник финала определился в серии пенальти.

Первым к мячу подошел Каземиро и бразилец не то, что повторил, он превзошел достижение Бернарду Силвы - казалось, что он ударил только потому, что его попросили, а не потому что надо.

Затем свои удары успешно реализовали Райт, Далот, Торп и Эриксен, а удар О'Хэйра в левый угол потащил Онана.

Фернандеш вывел МЮ своим ударом вперед, а Бен Шиф отправил мяч выше ворот. В итоге все решил Расмус Хойлунд, который забил и вывел Манчестер Юнайтед в финал Кубка Англии. Там подопечные тен Хага второй год подряд сыграют с Манчестер Сити.

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Статистика матча Ковентри - Манчестер Юнайтед полуфинала Кубка Англии

Ковентри - Манчестер Юнайтед 3:3 (по пен. 2:4)

Голы: Симмс, 71, О'Хэйр, 79, Райт, 90+5 - МакТоминей, 23, Магуайр, 45+1, Фернандеш, 58.

Ожидаемые голы (xG): 1,92 - 2,74

Владение мячом: 41% - 59%

Удары: 19 - 28

Удары в створ: 5 - 6

Фолы: 7 - 10

Ковентри: Коллинз - ван Эвейк, Томас, Латибодьер (Тавареш, 63 (Годден, 106)), Китчинг (Бинкс, 63), Шиф - О'Хэйр, Экклс (Торп, 63), Бидвелл (Дасилва, 80) - Райт, Симмс.

Манчестер Юнайтед: Онана - Далот, Кземиро, Магуайр, Ван-Биссака - МакТоминей (Форсон, 103), Мэйну (Эриксен, 72), Гарначо (Антони, 66), Фернандеш, Рэшфорд (Диалло, 90+8) - Хойлунд.

Предупреждения: Томас, Дасилва - Онана.

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