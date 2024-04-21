Астон Вилла - Борнмут 3:1: обзор матча и результат игры 21.04.2024

Команда украинца в равной игре уступила претенденту на участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

В воскресенье, 21 апреля, на Вилла Парк в Бирмингеме прошел матч 34-го тура Английской Премьер-лиги между местной Астон Виллой и Борнмутом.

В стартовом составе "вишен" традиционно вышел Илья Забарный, однако центрбек сборной Украины не сумел помешать сопернику завоевать победу.

Хотя для команды Андони Ираолы события в матче развивались очень даже хорошо, ведь на 31-й минуте Доминик Соланке реализовал пенальти.

Но после этого забивали только хозяева поля. Причем сравнять счет они сумели еще до свистка на перерыв: в добавленное к первому тайму время забил Морган Роджерс.

Во второй половине встречи дублем из ассистов отметился Олли Уоткинс: сначала форвард отдал результативную передачу на Муссу Диаби, после чего он помог отличиться Леону Бейли.

В результате победы Астон Вилла закрепилась на четвертом месте чемпионата Англии, имея в активе 66 очков. Борнмут с 42 баллами остался тринадцатым.

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Статистика матча Астон Вилла - Борнмут 34-го тура АПЛ

Астон Вилла - Борнмут 3:1

Голы: Роджерс, 45+1, Диаби, 57, Бейли, 78 - Соланке, 31 (пен.).

Ожидаемые голы (xG): 2,02 - 1,17

Владение мячом: 57% - 43%

Удары: 14 - 14

Удары в створ: 4 - 6

Фолы: 8 - 14

Астон Вилла: Мартинес - Кэш (Кесслер, 90+6), Конса, Торрес, Динь - МакГинн, Тилеманс, Бейли (Карлос, 88), Диаби (Дуран, 90+4), Роджерс - Уоткинс.

Борнмут: Нету - Смит (Ааронс, 46), Забарный, Сенеси (Семенио, 64), Келли - Кук, Кристи (Скотт, 76), Уаттара (Унал, 82), Клюйверт (Биллинг, 76), Керкез - Соланке.

Предупреждения: Смит, Сенеси, Забарный.

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