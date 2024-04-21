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Эвертон - Ноттингем: обзор и результат матча Чемпионата Англии 21.04.2024

"Ириски" уверенно одолели Ноттингем.
Сегодня, 17:38
Двайт МакНил / Getty Images
Двайт МакНил / Getty Images

В рамках 34-го тура Чемпионата Англии Эвертон на своем поле сыграл с Ноттингемом.

Обеим командам была нужна победа, чтобы укрепить свои позиции в борьбе за выживание, но ни один из коллективов не продемонстрировал игры, которая была бы достойна трех набранных пунктов.

Немного лучше по игре выглядели гости, но при этом одержать победу удалось именно хозяевам.

Эвертон реализовал два своих полумомента, которые у них возникли. Сначала Гуйе открыл счет в середине первого тайма, а затем во второй половине игры Двайт МакНил закрепил преимущество в счете для своей команды.

Поэтому, подопечные Шона Дайча оторвались от зоны вылета на 5 пунктов за 4 тура до конца чемпионата. При том, по сравнению с тем же Ноттингемом и Лутоном, который идет на 18-ой позиции, у них есть матч в запасе.

Статистика матча Чемпионата Англии Эвертон - Ноттингем

Эвертон - Ноттингем 2:0

Голы: Гуйе, 29, МакНил, 76

xG: 0.42 - 0.91

Удары: 7 - 8

Удары в створ ворот: 4 - 3

Владение мячом: 41% - 59%

Эвертон: Пикфорд - Янг, Тарковски, Брентвейт, Миколенко - Гаррисон, Гуйе, Гомеш (Гарнер, 67), Макнил - Дукуре - Калверт-Льюин (Бету, 67, Шермити, 90+10)

Ноттингем Форест: Сельс - Уильямс, Ниакате, Мурильо, Айна - Домингес (Йейтс, 80), Данило (Рибейру, 80) - Рейна (Эланга, 53), Гиббс-Вайт, Гадсон-Одои (Ориги, 80) - Вуд

Предупреждения: Дукуре, Брентвейт, Гаррисон, Шермити - Гиббс-Вайт, Мурильо

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