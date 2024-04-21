"Безумие": тен Хаг не считает, что провал Манчестер Юнайтед в игре с Ковентри приблизил его к увольнению

Ковентри был близок к тому, чтобы сотворить сенсацию в полуфинале Кубка Англии, отыгравшись с 0:3 в игре против Манчестер Юнайтед.

Однако в серии послематчевых пенальти "красные дьяволы" вырвали победу и путевку в финал турнира, где они встретятся с Манчестер Сити.

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Главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг не согласился с мнением, что такой провал его команды во втором тайме приблизил его к увольнению.

"Это было бы безумием. Чтобы справиться с этим, нужны инструменты. Учитывая все травмы, у нас не так много инструментов, у нас даже нет лучшей четверки защитников на позициях", - цитирует наставника Manchester Evening News.

"В этой части я должен сделать комплимент команде, игроки справились с этим, они играли не на своих лучших позициях. Они выложились на 100%, как и должны были, но не всегда легко играть в лучший футбол, когда ты не на своей лучшей позиции".

Ранее Эрик тен Хаг выразил уверенность в шансах Манчестер Юнайтед обыграть Манчестер Сити и завоевать Кубок Англии.

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