iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Безумие": тен Хаг не считает, что провал Манчестер Юнайтед в игре с Ковентри приблизил его к увольнению

Нидерландский наставник сделал комплимент своим подопечным, которые играли не на родных позициях.
Вчера, 23:39
Эрик тен Хаг / Getty Images
Эрик тен Хаг / Getty Images

Ковентри был близок к тому, чтобы сотворить сенсацию в полуфинале Кубка Англии, отыгравшись с 0:3 в игре против Манчестер Юнайтед.

Однако в серии послематчевых пенальти "красные дьяволы" вырвали победу и путевку в финал турнира, где они встретятся с Манчестер Сити.

Читай также: Тен Хаг - об игре с Ковентри: Мы доминировали 75 минут, но должны отдать должное сопернику за последние 15

Главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг не согласился с мнением, что такой провал его команды во втором тайме приблизил его к увольнению.

"Это было бы безумием. Чтобы справиться с этим, нужны инструменты. Учитывая все травмы, у нас не так много инструментов, у нас даже нет лучшей четверки защитников на позициях", - цитирует наставника Manchester Evening News.

"В этой части я должен сделать комплимент команде, игроки справились с этим, они играли не на своих лучших позициях. Они выложились на 100%, как и должны были, но не всегда легко играть в лучший футбол, когда ты не на своей лучшей позиции".

Ранее Эрик тен Хаг выразил уверенность в шансах Манчестер Юнайтед обыграть Манчестер Сити и завоевать Кубок Англии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Кубок Англии Ковентри Сити Эрик тен Хаг

Статьи по теме

Тен Хаг: Я уверен, что у нас есть хорошие шансы против Ман Сити в финале Тен Хаг: Я уверен, что у нас есть хорошие шансы против Ман Сити в финале
Владелец Манчестер Юнайтед принял участие в марафоне перед полуфиналом Кубка Англии Владелец Манчестер Юнайтед принял участие в марафоне перед полуфиналом Кубка Англии
Тен Хаг - об игре с Ковентри: Мы доминировали 75 минут, но должны отдать должное сопернику за последние 15 Тен Хаг - об игре с Ковентри: Мы доминировали 75 минут, но должны отдать должное сопернику за последние 15
Ошибка и сэйвы Лунина в обзоре матча Реал – Барселона Ошибка и сэйвы Лунина в обзоре матча Реал – Барселона
Помочь журналистам

Видео

Ошибка и сэйвы Лунина в обзоре матча Реал – Барселона
Ошибка и сэйвы Лунина в обзоре матча Реал – Барселона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина первая ракетка Украины, Байндль и Завацкая поднялись
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер преследует Джоковича, Сачко поднялся
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2024: действующий чемпион потерпел поражение в первом раунде
просмотров

Последние новости

Европа01:16
Ошибка и сэйвы Лунина в обзоре матча Реал – Барселона
НБА01:05
Плей-офф НБА: Бостон разгромил Майами, Клипперс обыграли Даллас, Милуоки - Индиана, Оклахома - Пеликанс
Европа00:51
Лунин получил одни из худших оценок в составе Реала после матча с Барселоной
Европа00:36
Барселона отметилась обидным достижением в рамках Эль Класико 21-го века
Европа00:08
Реал с результативной ошибкой Лунина одержал волевую победу над Барселоной
Вчера, 23:39
Европа23:39
"Безумие": тен Хаг не считает, что провал Манчестер Юнайтед в игре с Ковентри приблизил его к увольнению
Европа23:11
Тен Хаг: Я уверен, что у нас есть хорошие шансы против Ман Сити в финале
Европа22:51
Ошибка Лунина на выходе привела к голу Барселоны в Эль Классико
Европа22:38
Бавария рассматривает вариант с возвращением на сезон своего бывшего тренера
Европа22:29
Владелец Манчестер Юнайтед принял участие в марафоне перед полуфиналом Кубка Англии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK