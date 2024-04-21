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Тен Гаг - об игре с Ковентри: Мы доминировали 75 минут, но должны отдать должное сопернику за последние 15

Нидерландец высказался о полуфинале Кубка Англии.
Сегодня, 21:29
Эрик тен Хаг / Getty Images
Эрик тен Хаг / Getty Images

В рамках полуфинала Кубка Англии Манчестер Юнайтед был близок к позору, но все же победил Ковентри и вышел в финал Кубка АнглииМанчестер Юнайтед едва-едва победил Ковентри.

Наставник манкунианцев Эрик тен Гаг прокомментировал тяжелый триумф своих подопечных. По мнению нидерландского специалиста, его команда играла лучше почти весь матч.

"Мы контролировали игру на протяжении 75 минут, но должны отдать должное Ковентри за то, что они сделали в последние 15 минут.

Мы должны совершенствоваться. Мы много об этом говорим. Сначала ты должен поставить себя в выигрышную позицию, но потом ты должен переступить через нее. В эти моменты мы делаем ошибки и не выполняем свои обязанности", - заявил Эрик.

Отметим, что в финале состоится манкунианское дерби между МЮ и Ман Сити.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Эрик тен Хаг

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