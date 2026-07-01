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Футбол

Барселона продала ещё одного талантливого воспитанника

Спортинг объявил о трансфере Альтимиры.
Сегодня, 09:23       Автор: Валентина Чорноштан
Серхи Альтимире / Getty Images
Серхи Альтимире / Getty Images

Спортинг официально объявил о подписании полузащитника из академии Барселоны.

Речь идёт о 24-летнем Серхи Альтимире. Он воспитанник системы Барселоны. На профессиональном уровне выступал за Сабадель, Гранольерс и Хетафе, после чего перешёл в Бетис, где провёл последние три сезона.

К слову, соглашение испанца с лиссабонским клубом рассчитано до 2031 года, сообщает официальный аккаунт Спортинга в X.

Отмечается, что сумма трансфера составила 18 млн евро. Также в контракте есть пункт об отступных в размере 80 млн евро.

Тем временем Барселона снова попробует подписать Альвареса.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Спортинг Лиссабон ФК Бетис

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