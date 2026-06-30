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Футбол

Барселона снова попробует подписать Альвареса

Каталонцы готовят 130 млн евро.
Сегодня, 14:30       Автор: Андрей Безуглый
Хулиан Альварес / Getty Images
Хулиан Альварес / Getty Images

Барселона не отказалась от надежд подписать Хулиана Альвареса, пишет The Athletic.

Каталонцы могут предложить 130 млн евро после окончания мундиаля за аргентинского форварда.

В клубе понимают, что последние несколько недель были непростыми для клубов, однако надеются, что Атлетико сядет за стол переговоров.

Параллельно каталонцы общались с представителями Харри Кейна, но англичанин отказался покидать Баварию.

Напомним, что ранее бывший форвард Барселоны ушел в МЛС.

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