"Всё разрешится": Симеоне - о будущем Альвареса после ЧМ
Призвал его сосредоточиться на ЧМ.
Авторитетное издание Diario Sport сообщает, что главный тренер мадридского Атлетико Диего Симеоне провёл встречу с Хулианом Альваресом, чтобы обсудить его возможный трансфер.
По словам тренера, сейчас главное для игрока это сосредоточиться исключительно на выступлении за национальную команду, а не отвлекаться на трансферные разговоры и информационный шум.
Также он добавил, что ситуация с будущим игрока в итоге разрешится естественным образом.
Всплывает много информации, но ему не следует зацикливаться на ней. Всё разрешится. Хулиан – выдающийся футболист. Лучший игрок в Атлетико. Его статистика говорит сама за себя – она невероятна. Он очень стабилен. Мы очень довольны им и его игрой.
Добавим, что ранее в СМИ была информация о том, что Симеоне может жёстко отреагировать на желание Альвареса покинуть клуб этим летом.
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