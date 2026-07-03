"Всё разрешится": Симеоне - о будущем Альвареса после ЧМ

Призвал его сосредоточиться на ЧМ.

Авторитетное издание Diario Sport сообщает, что главный тренер мадридского Атлетико Диего Симеоне провёл встречу с Хулианом Альваресом, чтобы обсудить его возможный трансфер.

По словам тренера, сейчас главное для игрока это сосредоточиться исключительно на выступлении за национальную команду, а не отвлекаться на трансферные разговоры и информационный шум.

Также он добавил, что ситуация с будущим игрока в итоге разрешится естественным образом.

Всплывает много информации, но ему не следует зацикливаться на ней. Всё разрешится. Хулиан – выдающийся футболист. Лучший игрок в Атлетико. Его статистика говорит сама за себя – она невероятна. Он очень стабилен. Мы очень довольны им и его игрой.

Добавим, что ранее в СМИ была информация о том, что Симеоне может жёстко отреагировать на желание Альвареса покинуть клуб этим летом.

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