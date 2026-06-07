Назначение Аллегри в Наполи оказалось под угрозой срыва

Массимилиано Аллегри может не получить назначение в Наполи, пишет Calciomercato.

Напомним, что итальянский специалист решил покинуть Милан и уже успел согласовать контракт с неаполитанским клубом.

Однако теперь сделка находится под угрозой из-за Милана.

Аллегри требует от "россонери" 5 млн евро за разрыв контракта - два млн для себя и еще три для своего тренерского штаба.

Владелец Милана Джерри Кардинале отказывается выплачивать требуемую сумму. На текущий момент стороны далеки от компромисса.

В Наполе же недовольны положением дел, однако готовы подождать около десяти дней, будет ли улажена ситуация. Если нет, то клуб будет искать другого менеджера.

Ранее также сообщалось, что Ювентус ищет себе нового голкипера.

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