Гризманн может стать одноклубником Жиру в МЛС

Форвард сборной Франции и Атлетико Мадрид Антуан Гризманн может сменить клубную прописку.

Как сообщает издание L'equipe, нападающий попал в сферу интересов Лос-Анджелес ФК, за который уже выступает его соотечественник Оливье Жиру.

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Трансфер может состояться этим летом. В контракте Гризманна есть опция выкупа всего лишь за 10 млн евро.

В прошлом сезоне Гризманн вышел за «матрасников» в 48 матчах, в которых отметился 24 забитыми мячами и 8 ассистами.

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