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В МЛС дебютировал 14-летний футболист

Салливан стал самым молодым игроком, когда-либо игравшим в профессиональных лигах Северной Америки.
Сегодня, 09:36
Каван Салливан / Getty Images
Каван Салливан / Getty Images

Полузащитник Филадельфии Юнион Каван Салливан дебютировал за команду в матче 24-го тура МЛС против Нью-Ингленд Революшн (5:1).

Атакующий футболист появился на поле в возрасте 14 лет и 293 дней хавбек - он вышел на замену на 85-й минуте поединка.

Салливан на 13 дней побил рекорд другого футболиста – Фредди Аду из Ди Си Юнайтед.

Каван стал самым молодым игроком, когда-либо игравшим в профессиональных лигах Северной Америки. Речь о MLS, MLB, NBA, NFL, NHL, NWSL.

Ранее сообщалось, что Кривцов получил травму в первой тайме за Интер Майами - клуб выиграл без украинца и Месси.

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