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Кривцов получил травму в первой тайме за Интер Майами - клуб выиграл без украинца и Месси

Флоридский коллектив разобрался с Торонто.
Сегодня, 08:05
Сергей Кривцов / Getty Images
Сергей Кривцов / Getty Images

В ночь на 18 июля в матче регулярного чемпионата МЛС Интер Майами победил Торонто.

В составе флоридской команды с первых минут на поле вышел Сергей Кривцов. Украинец был заменен на 33-й минуте, ведь получил травму.

За короткое время Интер Майами забил трижды, а гости отметились голом престижа. 

В составе хозяева также не играл Лионель Месси, который находится на отдыхе после Копа Америка.

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Интер Майами – Торонто – 3:1
Голы: Гомес, 43, Редондо Солари, 53, 59 – Этьенн, 80.

Отметим, что Месси впервые прокомментировал успех Аргентины на Копа Америка и рассказал о своей травме.

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