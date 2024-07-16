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Месси впервые прокомментировал успех Аргентины на Копа Америка - обратился к Ди Марии и рассказал о травме

Аргентинец поделился постом на своей странице в Instagram.
Сегодня, 14:52
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Сборная Аргентины торжествовала на Кубке Америки-2024, но ложку дегтя аргентинцам добавила травма лидера национальной команды Лионеля Месси, вынужденно покинувшего поле в середине второго тайма финальной встречи.

Через некоторое время Лео впервые прокомментировал победу своей национальной сборной и личное повреждение, обратившись к болельщикам через Instagram:

"Копа Америка закончилась, и первое, что я хочу сделать, это поблагодарить всех за их сообщения и поздравления. Я в порядке, слава Богу, и надеюсь, что скоро вернусь на поле и буду наслаждаться тем, что люблю делать".

Я очень счастлив, особенно потому, что мы достигли своей цели, и Ди Мария покидает нас с очередным кубком. Особенно рады старшие игроки, такие как он, Отаменди и я, с другими товарищами по команде, уже игравшими в нескольких турнирах и прибавившими свой опыт, а также с группой молодых игроков, отдающих все силы в каждом матче. Мы – команда, а также семья, впечатляющий состав.

Благодаря всем, кто нас поддерживает, у этой сборной есть прекрасное настоящее и прекрасное будущее. Вперед, Аргентина", – написал Лео.

Напомним, национальная команда Аргентины одолела сборную Колумбии Копа Америка. Единственным голом во встрече отметился Лаутаро Мартинес, который поразил ворота колумбийцев в экстра-тайме.

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