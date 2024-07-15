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Аргентина - Колумбия обзор и результат матча финала Копа Америка-2024 15.07.2024

Завершился финальный матч чемпионата Америки по футболу.
Сегодня, 07:08
Getty Images
Getty Images

Финал Копа Америка-2024 с самого начала стартовал скандалом – на входах в стадион возникла давка и фанаты проходили на арену в очень опасной атмосфере, давке и даже лезли в вентиляционные трубы.

Футбол в первом тайме не сильно радовал, Колумбия хоть и считалась андердогом в этом матче, но именно у них было больше шансов забить, больше ударов по воротам.

Тем не менее, команды ушли на долгий перерыв, во время которого концерт дала легендарная певица Шакира.

Во втором тайме произошло тяжелое для всех аргентинцев событие - травмировался Лео Месси и не смог продолжить этот поединок.

И эта травма стала главным событием второго тайма. Да, Аргентина даже смогла забить, но там был офсайд, который был виден фактически невооруженным глазом.

Команды дотащили до перерыва и пошли готовиться на экстра-таймы. Игра не сильно изменилась и в первом экстра-тайме – много борьбы и мало моментов.

И когда все уже ждали очередную серию пенальти от Эмилиано Мартинеса, его однофамилец Лаутаро нашел себе момент после передачи Паредеса и пробил над головой голкиперу, открыв счет.

Как ни пытались колумбийцы забить и сравнять счет, ничего у них не получилось и Аргентина выиграла вторую Копа Америка подряд.

Статистика матча Аргентина – Колумбия

Аргентина – Колумбия 1:0
Голы: Лаутаро Мартинес, 116

xG: 1,18 – 1,07
Владение мячом: 45% – 55%
Удары: 12 - 18
Удары в ворота: 5 - 5

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